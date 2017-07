Ile Maurice: Drame à Petite-Rivière - «Heyward ti telma bon get ki zot finn fer li»

Philippe, l'oncle d'Heyward Misly, se souvient, lui aussi, du farceur qu'il était. Vendredi, vers 13 heures, soit quelques heures avant le drame, il l'avait aperçu. Le maçon était en route pour la maison. «Kan mo'nn trouv li, li ti lor kamion. Li ti'nn fini travay, pé al lakaz. Li ti éna so boutey dan so lamé ek li'nn takinn mwa, li ti pé signal mwa get lor kamion.»

Son parrain, poursuit-elle, était un farceur. Il aimait particulièrement la taquiner. Des fois, lorsqu'il se faisait tard, elle l'appelait pour qu'il passe la chercher à l'arrêt d'autobus. Et pour plaisanter, Heyward Misly lui disait : «Alé, korek mé to pay enn sigaret pou mwa!»

Elle confie que la mort d'Heyward Misly laisse «un vide immense» dans sa vie. «Nous étions très proches. Mon parrain était comme mon père.» Pas plus tard que mercredi, raconte Stacy, alors qu'elle regardait la télé, elle s'est mise à lui parler, oubliant qu'il n'était plus là... «On avait pour habitude de se raconter les scènes des séries.»

Mais pour Sylvianne et les proches du maçon, il est impensable qu'il se droguait. La mère d'Heyward Misly affirme que Jean Julio Louis a donné un faux mobile à la police. D'ajouter : «Heyward pa ti enn zanfan konn lager. Li pa ti kontan mem fer dimounn ditor. Li ti telma bon get ki zot finn fer li! Li pa ti mérit sa.» Heyward Misly n'aurait jamais fait de mal à une mouche. C'est pourquoi, clame-t-elle, il n'a pu se défendre lorsqu'on l'a agressé.

La gorge nouée par l'émotion, Sylvianne est désemparée. Et encore plus lorsque celui qui a poignardé le maçon âgé de 44 ans, a déclaré que ce dernier se droguait.

