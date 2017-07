Congo-Brazzaville: Réactions contrastées après les résultats des élections locales

Du côté du PCT, grand vainqueur de ce scrutin, on se félicite de ces résultats, pour Serge Odzocki, porte-parole du parti, ils reflètent parfaitement la réalité politique du pays : « Le parti est solidement implanté sur l'ensemble du territoire national, et nous retrouvons là, la réalité politique congolaise. On ne va pas nous reprocher d'être implantés partout. Ils ont fait un recours, mais attendons maintenant les résultats ».

« Nos adversaires ont distribué d'énormes sommes d'argent aux électeurs. Il y a eu aussi les problèmes de liste électorale qui se fait à dessein, on a gonflé par-ci, on a minoré par-là. Nous allons déposer les recours pour que justice soit faite », assure Sidoine Moukoukou chargé de communication du parti UPADS.

A Brazzaville, les élections locales ont sans surprise conduit à une position hégémonique du PCT, le Parti congolais du travail, au pouvoir. Avec 450 sièges sur 1 400, la formation du président Denis Sassou-Nguesso est assurée de diriger la majorité des grandes villes et des départements du pays. L'UPADS, arrivée deuxième avec 54 sièges, reste la première force d'opposition devant l'Union des démocrates et humanistes de Guy-Brice Parfait Kolélas. Les réactions à ces résultats sont donc contrastées.

