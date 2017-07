Burkina Faso: Soutien à la Lutte contre le terrorisme

Une délégation du contingent burkinabè à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), a offert une somme de 10 000 dollars US (plus de 5 millions de F CFA) au ministère de la Sécurité intérieure, le jeudi 27 juillet 2017, à Ouagadougou.

Le contingent burkinabè qui participe au maintien de la paix dans la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a été sensible à l'appel du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, lorsqu'il invitait, à partir de l'Assemblée nationale, les bonnes volontés à soutenir la lutte contre le terrorisme.

Une délégation dudit contingent conduite par son commandant, le commissaire principal de police, Ernest N. Dah, a remis une enveloppe de 10 000 dollars US (plus de 5 millions de F CFA) au département en charge de la sécurité intérieure, le jeudi 27 juillet 2017, à Ouagadougou. Ce geste est la contribution des 30 officiers, membres du contingent burkinabè (19 policiers et 11 gendarmes) dans la lutte contre le terrorisme. « Nous avons entendu votre appel à l'hémicycle. Nous nous sommes dit que notre ministre a besoin de notre aide et de notre participation. A l'unanimité nous avons marqué notre accord pour lancer une souscription pour soutenir le panier du ministère de la Sécurité.

C'est ainsi que nous avons obtenu une somme de 10 000 dollars US pour vous », a déclaré le commandant du contingent, le commissaire principal de police, Ernest N. Dah. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a remercié les donateurs pour le geste qu'ils ont fait pour soutenir la lutte contre le terrorisme. « Cette somme est énorme et c'est le geste qui compte. Vous avez accepté de prélever une partie de ce que vous gagnez pour nous soutenir. Cette somme sera utilisée à bon escient », a indiqué M. Compaoré. Il les a également félicités pour leur comportement exemplaire en RDC. « D'après les informations qui nous parviennent, vous avez une bonne tenue. Cela vous honore d'abord, et partant vos différents corps et tout le pays », a-t-il souligné à l'endroit de la délégation.