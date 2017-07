Tunisie: Le laisser-aller s'installe

En effet, personne ne semble faire grand cas du règlement affiché sur les murs et rappelant la nécessité d'observer strictement les divers articles en vigueur. La brèche est ouverte et les anciennes habitudes ont refait surface sans crier gare.

Les intrus, non autorisés, ont vite fait de s'implanter, en exhibant des tas de poissons à la fraîcheur douteuse, en les aspergeant d'eau puisée dans des récipients loin d'être propres. Par ailleurs, l'on découpe, au vu et au su de tous, des tranches de thon dont la vente est prohibée.

C'est dire que la grogne à Mahdia est perceptible, face à tant de laxisme et de relâchement sans nom, après avoir applaudi cet acquis de taille, censé faire la fierté de la ville. Le désenchantement est total, et il importe de réagir, sans délais, pour redresser la barre. Ce marché est très beau, bien conçu, fortement aéré, bien éclairé, doté de caméras de surveillance aux quatre coins, mais l'important est d'ordre humain, à savoir traquer le manque d'hygiène, moyennant un meilleur contrôle vétérinaire, une police municipale plus présente et davantage entreprenante, avec application des règlements en vigueur.

Mais, au fait, y a-t-il un pilote dans l'avion ? L'on doit infliger des amendes aux auteurs de manquements, côté hygiène surtout, les récidivistes risquent un retrait provisoire ou définitif de leur licence de vente. Ce règlement est placardé aux murs, mais sans suite ni effet. Il est à rappeler que ce marché a été réalisé grâce à un don consenti par l'Union européenne. Par ailleurs, et tant qu'on y est, il importe de mettre de l'ordre tout le long du préau qui fait accéder audit marché, afin de limiter ces étalages anarchiques et endiguer l'envahissement des lieux par des revendeurs à la sauvette qui empêchent tout mouvement. Hélas, chassez le naturel, il revient au galop. Le relâchement et le laxisme ont tout faussé à Mahdia.