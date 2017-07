Madagascar: Musique - Farakely prépare la sortie de son premier album

Farakely veut partager son premier album.

En quelques années, Farakely a su s'imposer dans le monde de la variété locale. Surtout connue comme étant une des membres du groupe Randrantelo, elle a depuis tracé son chemin. Et comme surprise, elle a secrètement préparé son premier album qu'elle présentera lors du concert de promotion qui se tiendra au CC Esca le 18 août prochain.

Connue comme étant l'une des trois filles de Randrantelo, Farakely a marqué le public au sein de ce groupe et avec le duo qu'elle a monté avec son frère Laza. Sa voix, son timbre et son charme n'ont pas laissé le public de marbre, Farakely a démarré sa carrière plutôt calmement. En réalité, cela fait des années que Farakely chante. « Quand nous étions petits, nos parents nous avaient initiés à la musique.

Moi, j'avais 9 ou 10 ans et franchement, cela ne m'intéressait pas du tout. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai rejoint une chorale, que j'ai commencé à apprécier la musique, et à comprendre tout l'intérêt de jouer de la musique » raconte Farakely. Depuis, elle ne peut plus se passer de musique. Elle participe à un concours avec son frère, mais c'est plutôt le groupe Randrantelo qui lui servira de tremplin pour se faire connaître du grand public. Avec Randrantelo, j'ai tout appris. Et j'y ai connu plusieurs expériences qui m'ont mûrie. Aujourd'hui, même si les membres se sont éparpillés, le groupe Randrantelo existe toujours et Farakely souligne qu'elle fait encore partie du groupe.

« Tafaray isika roa ». « Si dans le groupe Randrantelo, nous avonsplus l'habitude de faire des interprétations, même si nous jouonsparfois nos propres chansons dans le répertoire, mon véritable objectif est de créer, de composer et de sortir mes propres chansons » dit-elle... Car Farakely ne l'a pas dit à tout le monde, mais cela fait quelque temps qu'elle se met à créer ses propres chansons. Elle a même déjà tout enregistré en studio, et veut le partager au grand public.

Un album en solo pour révéler ses inspirations, car Farakely veut donner un coup de jeune à son style et imposer sa propre couleur. Tout est déjà fin prêt, et la chanteuse attend le grand moment pour présenter cet album intitulé « Tafaray isika roa », lors du concert de promotion qu'elle donnera le 18 août prochain au CC Esca Antanimena. On n'en attend plus que vous !