Madagascar: Exposition - « Jeux d'inspiration » ou l'exposition cinq en un !

Une centaine. Pour cette exposition, une centaine de tableaux orne donc les cimaises du Louvre Antaninarenina. Ceux de Mahenina mettent en scène la vie des Malgaches, des toiles plus dans l'ère du temps. D'Ange est plus axé sur les paysages. Rodolphe ? Il utilise une technique atypique et plutôt originale. « Il utilise toujours l'huile, mais a choisi comme support l'écorce de banane ».

« L'idée est de Dolphe. Il nous a sollicités pour exposer avec lui. Le but de cette collaboration : donner une plateforme aux artistes comme nous qui n'avons pas de galerie pour présenter nos œuvres, mais surtout, d'offrir aux amateurs et aux visiteurs toute une multitude de choix possibles, tant dans les techniques que dans les dessins », explique Toky Andriantsilavo.

Se réunir pour mieux se mettre en avant ! C'est le concept de cette exposition inédite au Louvre Antaninarenina qui réunit cinq peintres évoluant dans divers horizons. Utilisant diverses techniques et mettant en valeur différents thèmes, Razafimbelo Naivo Haja, D'Ange Rambelo, Andriantsilavo Toky Andriamisaina, Rodolphe Ranaivoarimanana et Andrianaivo Mahenina ont pourtant choisi de tenir une exposition commune.

