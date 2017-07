Madagascar: Projet BVPI-PHRD Itasy - Mise en relation directe entre les producteurs et les opérateurs

L'association « Tody » soutenue par le projet affichant un meilleur rendement de productivité, a été récompensée.

Le Centre de Service Agricole (CSA) FAMIMA a initié l'identification de l'offre et de la demande d'intrants et de matériels agricoles dans la région de l'Itasy.

C'est une grande première ! Le projet BVPI-PHRD (Bassins Versants-Périmètres Irrigués- Policy and Human Resources Development) sur financement de la Coopération japonaise et par le biais de la Banque mondiale, a soutenu cette initiative en organisant un atelier de mise en relation directe entre les producteurs et les opérateurs fournisseurs de ces intrants et matériels agricoles.

« L'objectif consiste à développer l'agriculture commerciale, une des sous-composantes du projet, tout en facilitant l'accès à ces offres des opérateurs correspondant réellement aux besoins des exploitants agricoles », a expliqué Randrianirina Edmond, l'Assistant Technique des Opérations du projet BVPI-PHRD Itasy, lors de l'ouverture de cet atelier hier au « Tranompokonolona » de la Commune urbaine de Miarinarivo.

Professionnalisation.

Notons que ce projet est sous tutelle du Ministère auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. « A l'issue de cette rencontre, tous les paysans dans la région d'Itasy, bénéficiaires ou non de l'appui du projet, en tireront profit afin d'améliorer leur productivité tout en assurant leur professionnalisation », a fait savoir Andriamiarinera Serge, le directeur régional du Ministère chargé de l'Agriculture et de l'Elevage (DRAE).

A titre d'illustration, l'association PATMAD a présenté ses offres en matière de production d'énergies renouvelables et de l'agro-transformation, tandis que la société Agrivet a proposé une large gamme de produits d'intrants et de matériels agricoles ainsi que divers produits vétérinaires , des poussins et des additifs alimentaires, qui sont à la portée des paysans, selon ses dires.

En outre, la société Agrival travaille en partenariat avec la DRAE pour développer la filière maïs, et ce, en tant que preneur de la production des paysans.

Redorer l'image.

Quant à la société STOI Agri qui est le premier producteur d'engrais organique, elle veut redorer l'image du lingot blanc dit de variété « Ranjonomby » à Madagascar en s'engageant à acheter les récoltes des paysans pour satisfaire les commandes sur le marché international.

En ce qui concerne la société Guanomad, elle fournit des engrais biologiques comme le « guano ferti » et des insecticides bio ainsi que des engrais NPK granulés tout en assurant une livraison aux utilisateurs directs. Il y a également un autre type d'engrais en forme de bonbon proposé par un SGU avec un applicateur facile à fabriquer, pour sa mise en terre. Des paysans assistant à l'atelier témoignent de l'efficacité de cet engrais.

Des points de vente à proximité des paysans sont en vue si ce n'est disponible que dans les grandes surfaces et en Europe. En outre, la société LDCM, le premier importateur d'engrais et de pesticides, offre diverses gammes de produits destinés à la campagne culturale jusqu'à la conservation des récoltes.

Crédit sans garantie.

D'autres opérateurs locaux proposent également des semences certifiées d'une quantité disponible de 90 tonnes. L'un d'entre eux dispose de jeunes plants de bambou servant à créer des sources de revenus supplémentaires pour les paysans tout en protégeant les bassins versants.

Il y a également des coopératives et un cluster spécialisés dans la fabrication des petits matériels agricoles tels que les charrues, les rayonneurs, les herses, les semoirs, les sarcleuses, les batteuses, les vanneuses et les hache-pailles. Mais ce n'est pas tout ! L'AccèsBanque offre un crédit spécifique dit « Tambatra » pour la région d'Itasy afin de faciliter l'acquisition de ces intrants et matériels agricoles. Il s'agit d'un crédit sans garantie pour un groupe de cinq à dix ménages au niveau du « fokontany ».

Chaque ménage peut contracter un emprunt de 500 000 Ar à trois millions Ar payable de trois à douze mois, mais avec une caution solidaire de tous les membres du groupe.

Autonomie.

Au final, les producteurs se disent être satisfaits de ces offres proposées lors de cette mise en relation directe avec les opérateurs. D'autres maires souhaitent l'organisation d'un tel événement dans leurs communes. « C'est un des moyens permettant de pérenniser les actions entreprises dans le cadre du projet qui va prendre fin en février 2018.

Il faut que les paysans bénéficiaires puissent avoir leur autonomie à l'amélioration de leurs activités », a soulevé Hubert Rakotoarison, l'Assistant Technique des Opérations au niveau du projet national BVPI-PHRD. Par ailleurs, des matériels agricoles et des pulvérisateurs ainsi que des coupes ont été remis aux organisations paysannes appuyées par le projet et affichant un meilleur rendement de productivité. Il s'agit de l'association « Tody » dans la commune de Sarobaratra. Sa présidente, Rasoamananjara a obtenu un rendement de 13,420 tonnes/ha.

« Nous avons utilisé une nouvelle semence de variété « Mavolamba », avec des engrais Guanomad, du NPK et des urées. Des semis de jeunes plants de 15j ont été effectués. Et nous sommes tous intéressés par ces offres des opérateurs », a-t-elle conclu.