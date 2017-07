Madagascar: Jeux de la Francophonie Aicha Isilo remporte le bronze en judo

A Madagascar, la surpopulation carcérale est de plus en plus inquiétante. Actuellement, les 82 prisons du… Plus »

Cette finale a été dominée par le Maroc qui a raflé toutes les médailles. Elkaam a remporté la médaille d'or avec un chrono de 3mn 46 sec 42. Pour la finale du relais 4×400 m, le quatuor malgache finit la course à la cinquième place. La bande à Todisoa, Bezara, Lucas et Tahiana a signé un temps de 3 min 15 sec 88. Pourtant, Todisoa a bien démarré la course en terminant 3e du premier relais, mais les Canadiens et les Français ont dépassé les Malgaches au 3e relais.

En athlétisme en finale du 1 500 m, Donné Efanomezantsoa a terminé 8e et dernier en bouclant la course en 4 mn 02 sec 72.

Ils étaient trois judokas en compétition hier au Palais des Sports de Triechville. La dernière à entrer sur le tatami, Aicha Isolo dans la catégorie des plus de 78 kg malgré sa défaite par ippon face à la Congolaise, Imongo Kimberly lors du premier combat, elle arrive à se qualifier pour la finale de bronze. Face à la Congolaise, Loko Mapela, elle a remporté le bronze et offre la deuxième médaille du judo. Chez les moins de 90kg, Mahandry Randriambelo a été battu par Alex Colpits du Canada Québec sur ippon en 2 mn 35 de combat.

La délégation sportive malgache rentre au pays avec trois médailles d'argent de la lutteuse Emma Rasoanantenaina et deux bronze des judokates Diana Kwan Hu et Aicha Isolo. Une dernière journée qui a souri au judo malgache.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.