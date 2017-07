Madagascar: Plateforme pour l'Emergence de Madagascar - Non aux baux emphytéotiques !

En d'autres termes, cette plateforme anticipe et propose l'application du projet de société qu'elle a élaboré : le Pacte pour l'Emergence de Madagascar. « Nous voulons tous la stabilité politique et la paix pour que Madagascar puisse démarrer le développement. Nous incitons donc les dirigeants actuels à appliquer à bon escient ce pacte, car le fait d'approuver les baux emphytéotiques ne fera qu'accentuer les problèmes », conclut-il.

Mais cela est loin de ravir la Plateforme pour l'Emergence de Madagascar et certainement, la plupart des Malgaches dans la mesure où un bail emphytéotique peut durer jusqu'à 99 ans. Et justement, louer un terrain pendant 99 années est synonyme de sa vente médiate.

La Plateforme pour l'Emergence de Madagascar condamne les propos du chef de l'Etat, Hery Rajaonarimampianina, lors de la 12e édition de l'émission « Rendez-vous du Président ». En effet, et ce, à titre de rappel, le chef de l'Etat avait affirmé qu' « il est strictement interdit de vendre des terrains aux étrangers. On ne peut recourir qu'aux baux emphytéotiques ».

