Madagascar: Affaire Assist Développement - Ambatovy - Une anomalie judiciaire qui ternit l'image de l'environnement des affaires

L'affaire Assist Développement contre Ambatovy continue de faire des vagues.

Une affaire suivie de près par les hautes instances du pays, tout simplement parce qu'elle concerne ce que l'on appelle dans le milieu économique, le plus grand investissement minier jamais réalisé dans le pays qu'est le projet Ambatovy.

Un projet qui génère des centaines de millions de dollars de devises et des milliers d'emplois directs et indirects. Mais qui, malheureusement est menacé, non seulement par la chute des cours du nickel, mais également par les bizarreries judicaires qui ont cours actuellement.

En effet, dans cette affaire, la juridiction de Toamasina a persisté à statuer. Et ce, malgré l'existence d'une clause de recours à l'arbitrage international dans les contrats liant Assist Développement et DMSA. En tout cas, de forcing en forcing, l'affaire en est actuellement au point où Ambatovy fait l'objet de procédure de saisie de ses comptes et de ses biens. Un acharnement qui va provoquer l'agacement des investisseurs locaux et internationaux.

« C'est ce genre d'anomalie judiciaire qui ternit l'image de Madagascar auprès des détenteurs de capitaux et les promoteurs de grands projets » fait-on notamment remarquer dans le milieu des affaires.

Et quand on sait que l'affaire fait des échos même dans le milieu diplomatique, il est plus que jamais nécessaire de mettre un terme à cette mauvaise pratique judiciaire.