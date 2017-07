Madagascar: Forum Japon-Afrique - La politique agricole mise en avant pour Madagascar

« Agriculture and Agribusiness: Enhancing the Food Value Chain in Africa ». C'est le thème de la présentation du Secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et du Développement, auprès du ministère des Affaires étrangères, Bary Rafatrolaza, lors du Forum Japon-Afrique qui s'est tenu le 25 juillet dernier.

« Dans la vision du Gouvernement, Madagascar en 2025, s'appuie sur une production agricole compétitive et durable, intégrant des exploitations familiales et des unités de transformation modernisées pour assurer la sécurité alimentaire et conquérir les marchés d'exportation », a-t-il indiqué. En effet, il s'agit de faire de l'agrobusiness un levier important du développement.

Diversification.

D'après les explications du secrétaire d'Etat, la politique actuelle poursuit une approche qui allie à la fois l'appui aux petits exploitants agricoles pour aller vers la modernisation et la promotion de grandes exploitations intensives et des unités de transformation qui seront concentrées dans les ZIA. En outre, dans un souci de promotion du partenariat gagnant-gagnant, le gouvernement malgache a misé et encouragé la pratique de l'agriculture contractuelle.

Cette approche permet aux producteurs de trouver des débouchés pour leurs produits, tout en respectant les qualités définies dans le contrat, mais profite également aux grandes entreprises qui ont la garantie d'un approvisionnement sûr et continu.

D'autre part, Madagascar ambitionne de devenir le « Grenier alimentaire de l'Océan Indien », avec l'adhésion et l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Profitant de cette rencontre internationale, le secrétaire d'Etat a sollicité l'engagement des investisseurs Japonais et autres, à entreprendre à Madagascar.