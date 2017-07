Madagascar: Interdiction de Mahamasina - « Excès de pouvoir manifeste » du préfet selon le TIM

« Les gens empêchés de pénétrer dans le stade malgré le jugement n° 59 du 07/07/2017 du Tribunal Administratif les y autorisant ont tenu à ramener le président Ravalomanana Marc en sa demeure à Faravohitra. », soutiennent-ils. Et eux de poursuivre dans leur communiqué : « Il n'y a eu aucun incident sur leur passage : aucune personne blessée, aucun magasin vandalisé, aucune voiture détruite ou cassée et ce, malgré les tirs de gaz lacrymogènes utilisés à mauvais escient par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre eux-mêmes l'ont attesté sur les différents médias (radios, télévision et et presse écrite). »

La commune urbaine d'Antananarivo, propriétaire du stade, a déjà accordé son autorisation. Les membres du bureau politique du TIM se sont réunis hier même à Faravohitra et ont réagi par un communiqué à la décision du préfet de police d'Antananarivo. Dans ce communiqué, le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana dénonce l'excès de pouvoir du Général Ravelonarivo Angelo. « Nous estimons que la décision du préfet ressort d'un excès de pouvoir manifeste. », affirme le communiqué. Avant de rajouter : « Mais, dans un esprit d'apaisement et dans un souci de profond respect de la loi, nous nous y conformons. »

