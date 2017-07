Ile Maurice: Chamarel - Le ras-le-bol des habitants contre les bus individuels

Des réponses qui, toutefois, ne convainquent pas les habitants du village de Chamarel. Ces derniers en ont plus qu'assez des véhicules Perle de la Savane et de leurs «prétextes».

«Dès qu'il y a un problème avec l'un des bus de Perle de la Savane, nous sommes complètement bloqués dans le village», ajoute Rico L'Intelligent. «C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et ce qui est arrivé la semaine dernière est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Actuellement, un seul bus de la CNT passe ici. Et il ne va que jusqu'au supermarché à Rivière-Noire. Mais nous souhaitons un qui aille plus loin. Jusqu'à au moins Quatre-Bornes ou Port-Louis de façon régulière, même si ce n'est que le matin, et même si ce n'est qu'un véhicule de 40 places», fait valoir le président du village. «Ce n'est pas que Chamarel qui a des problèmes avec cette compagnie d'autobus, c'est toute la région Ouest, de Baie-du-Cap jusqu'à Cascavelle.»

De plus, selon d'autres habitants du village travaillant à Cascavelle, souvent les bus de cette ligne ne passent pas à l'intérieur de l'enceinte du centre commercial où se trouve l'arrêt d'autobus. Ils avancent aussi que si un bus a un souci, c'en est fini du transport en commun parce qu'aucun autre véhicule le remplacera. Et c'est un problème qui dure depuis des années.

Les autobus Perle de la Savane, selon les dires des habitants du village, feraient la pluie et le beau temps. Ceux parmi eux qui ont besoin de se déplacer pour le travail se retrouvent trop souvent dans l'incapacité d'y aller et les écoliers doivent sécher leur classe. Certains, pour éviter des problèmes, se voient forcés de faire appel à un taxi, ce qui s'avère coûteux.

