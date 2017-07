Ile Maurice: Le Forum des citoyens libres planche sur une Public Beach Protection Act

Deux avocats ont rejoint le Forum des citoyens libres (FCL) bénévolement. Nommément, Me Krisna Sawoo et Me Mahen Saulick. Et ces derniers planchent actuellement sur une Public Beach Protection Act. Leur objectif : protéger l'environnement, surtout face aux développements à venir.

Le FCL était face à la presse, le jeudi 27 juillet. Selon Me Sawoo et Me Krisna Sawoo, la loi doit être renforcée. La Public Beach Protection Act devrait ainsi permettre de mieux contrôler les développements hôteliers sur le littoral. Ils souhaitent également que les conseils de district soient dotés de plus de pouvoirs.

De son côté, Georges Ah-Yan se dit ravi du soutien de ces deux hommes de loi. «Bondié pou vers so bénédiksyon lor zot parski zot pé fer sa pou zot pei é sirtou bénévolman», lâche le porte-parole du FCL. Il explique que si des avocats avait prêté main-forte au FCL dans le passé, il y aurait peut-être eu moins de plages accaparées de nos jours.

Le FCL, qui distribute actuellement des prospectus pour dire «Non à l'Accaparement la Plage Publique», affiche son mécontentement face au non-respect de la National Development Strategy quant aux zones considérées comme des Highly Sensitive Areas dans le Sud (de Blue-Bay à Baie-du-Cap), mais qui abritent néanmoins des hôtels. Dans la foulée, Georges Ah-Yan se dit indigné par le nouveau projet d'hôtel à Bel-Ombre. KPMM (Mauritius) Ltd a, en effet, déposé une demande de permis Environment Impact Assessment au ministère de l'Environnement pour un hotel 5-étoiles.

Entre-temps, les différents combats du FCL se poursuivent. Georges Ah-Yan annonce une rencontre avec les pêcheurs de la région de Pomponette, la semaine prochaine. Qui plus est, la contestation du high water mark sur la plage de Trou-d'Eau-Douce est actuellement en Cour suprême.

Georges Ah-Yan laisse, par ailleurs, entendre qu'une manifestation pourrait être organisée le 24 novembre prochain.