Ile Maurice: Affaire Betamax - Que fait la STC ?

Est-ce que la STC a sollicité les conseils du State Law Office pour cette constestation ? «Je ne vais pas en dire plus. Je me réfère au communiqué de la STC», réplique Ravi Dhaliah.

Sauf que selon l'Attorney General, «cette affaire concerne la STC et Betamax» et non le gouvernement. Qui plus est, ajoute Ravi Yerrigadoo, «je ne suis pas au courant si la STC a déjà fait appel auprès de la Cour suprême pour contester ce jugement». C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de l'ouverture de l'International Commercial Arbitration Conference, à l'hôtel Labourdonnais, mardi 25 juillet.

La compagnie a-t-elle déjà contesté en Cour suprême la décision du Singapore International Arbitration Centre dans l'affaire Betamax ? Le directeur général Ravi Dhaliah n'en pipera mot. «Je ne peux en parler», se contente-t-il de repondre. Il ne reste plus qu'un mois et une semaine à la compagnie pour le faire.

Les jours passent. Et c'est motus et bouche cousue du côté de la State Trading Corporation (STC).

