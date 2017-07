Ile Maurice: Xavier Duval - « La commission drogue devrait convoquer Collendavelloo »

Il n'y a pas assez de dialogue avec les syndicalistes de la fonction publique. Or, les chefs de département sont… Plus »

Par ailleurs, revenant sur les menaces de mort que Showkutally Soodhun a proférées à son encontre, Xavier-Luc Duval a ironisé : «Finalement la police s'est décidé à l'interroger.» Le leader du PMSD se demande toutefois comment l'enquête va finir. D'autant plus que «Soodhun limem inn admet so bann propo. Zamé li'nn dir ki sé pa vré».

la réclamation de dommages pour diffamation de Rs 100 millions de l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrinho. «C'est une tentative claire et nette de museler le leader de l'opposition.» Mais ne comptez pas sur Xavier-Luc Duval pour se laisser impressionner. «Lider lopozision pa per Sobrinho.»

