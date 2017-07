Bénin: «Femme noire» - Les mots de Senghor avec Kidjo, Bankolé, MHD et Dibango

Les textes du spectacle «Elégie pour la Reine de Saba» et «Prière de Paix» extraits de l'Œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor paru aux Éditions du Seuil et aux Éditions Points.

«Femme Noire» mêle poésie et musique et prend sa source dans les mots de Léopold Sédar Senghor, portés par le chant d'Angélique Kidjo, la voix d'Isaach de Bankolé et leurs invités le saxophoniste Manu Dibango et le rappeur MHD. Le tout accompagné par le guitariste Dominic James. Un spectacle qui a fait la clôture du festival d'Avignon 2017.

La chanteuse et actrice béninoise Angélique Kidjo et le saxophoniste franco-camerounais Manu Dibango présente « Femme Noire » de Léopold Sédar Senghor, le spectacle de clôture du 71e Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur du Palais des papes.

