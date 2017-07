Cameroun: Production des comptes - Agents comptables et receveurs municipaux interpellés

Lors de son intervention, le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême s'est félicité de la promulgation le 12 juillet dernier de deux lois qui viennent mettre un terme aux difficultés observées dans la mise en application de la loi N°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics administratifs et des entreprises du secteur public et parapublic.

En outre, deux arrêts de débets ont retenu la responsabilité d'un receveur municipal de la Communauté urbaine d'Ebolowa pour un montant de près de six millions de F et d'un ex-intendant d'un lycée technique pour détournement des frais d'examen d'un montant de 1,3 million de F.

Sur les activités déployées au cours de cet exercice, ce sont 277 arrêts qui ont été rendus par les différentes sections chargées du contrôle et du jugement des comptes, dont 216 arrêts provisoires et 61 définitifs. Par ailleurs, la Chambre des comptes de la Cour suprême a établi deux rapports d'observation définitive sur deux sociétés publiques dans lesquels il ressort notamment des difficultés de mise en conformité des dispositions statutaires des entreprises concernées avec la réglementation en vigueur, les insuffisances fonctionnelles induisant de faibles performances de celles-ci.

Si au niveau des comptables publics de l'Etat, 12 des 13 comptes attendus ont été effectivement présentés et examinés, du côté des collectivités locales décentralisées, seuls 88 sur les 374 attendus en 2015 au titre de l'exercice 2014 sont parvenus à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Plus grave, le rapport souligne que sur 3 282 comptes des exercices antérieurs à 2014 attendus en 2015 des receveurs municipaux, 110 seulement ont déjà été produits.

