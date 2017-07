Afrique: Organisation de la CAN 2019 - Mobilisation nationale

Depuis l'annonce du passage de 16 à 24 équipes décidé par la Confédération africaine de football il y a une semaine, le Cameroun a eu le temps de se réajuster pour pouvoir accueillir six poules désormais, au lieu des quatre initiales.

Le pays des champions d'Afrique a en effet choisi de relever le défi de l'organisation, question d'entrer dignement dans l'histoire comme premier pays à accueillir une CAN à 24. Sur les sites abritant les stades de compétition et d'entraînement, l'heure est à l'accélération des travaux pour que tout soit prêt dans les délais requis. Le Cameroun entend proposer une quarantaine de terrains pour les cinq villes concernées : Yaoundé et ses deux poules, Douala, Limbé, Garoua et Bafoussam.

Au sein du gouvernement, la synergie et la coordination sont de mise pour qu'aucun des aspects connexes (transport, hébergement, sécurité, télécommunications, hôpitaux, etc... ) ne soit négligé. Dans un entretien accordé à Cameroon Tribune, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, revient sur l'état d'avancement des travaux et en appelle surtout à une mobilisation nationale pour que l'organisation de la CAN 2019 soit un succès retentissant, à l'image de ce que fut la CAN féminine en 2016.