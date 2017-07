Cameroun: Littoral - Ndog Kobè - Le premier officier d'état civil en poste

Le nouvel officier d'état civil est très heureux d'incarner cette révolution. Les locaux de son administration sont déjà prêts. Il ne lui reste plus que des collaborateurs. Il salue cette action de plus du gouvernement pour sa localité.

« Pour faire le parcours à moto, il fallait débourser 10.000 F soit 5.000 F pour l'aller et la même somme pour le retour. Beaucoup de personnes étaient découragées parce qu'elles manquaient de moyens financiers. Du coup, on n'était confronté à nombre de jugements supplétifs », révèle Clément Tjomb.

Un périple effectué à moto, pour tous ceux qui se trouvaient le courage et l'envie de parcourir la distance. Résultat, des enfants sans acte de naissance, des familles dans l'incapacité d'établir des actes de décès, et des futurs mariés forcés de dépenser plus que prévu pour un acte de mariage.

