Burkina Faso: Gestion des frontières - Améliorer les conditions de vie et sécuriser les espaces limitrophes

Le Programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso (PROGEF) a organisé du 19 au 20 juillet 2017 à Dori un atelier de planification de ses activités.

Venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les participants ont peaufiné les objectifs du programme qui consiste à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, à sécuriser et stabiliser les espaces limitrophes.

Financé par l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne, le Programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso (PROGEF) vise à consolider la sécurité et la stabilité et améliorer les conditions de vie des populations dans les espaces proches des frontières.

D'une durée de 48 mois, il sera exécuté par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ). Pour ce faire, le PROGEF entend renforcer le cadre institutionnel et juridique de la gestion des frontières au Burkina Faso en coopération avec les pays voisins, particulièrement le Mali et le Niger et solidifier le réseautage et la collaboration des acteurs chargés de la sécurisation et du contrôle des frontières en accord avec les standards en matière de droits humains.

Par ailleurs, le programme envisage accroitre la présence de l'Etat et améliorer les conditions de vie de la population vivant dans les espaces frontaliers et assurer le pilotage, la coordination, le suivi et la mise en œuvre du programme national de gestion des frontières.

Les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du PROGEF ont été formulées lors de l'atelier national de lancement officiel et de planification tenu à Ouagadougou courant mai 2017.En vue de décliner le plan opérationnel pour la première année de mise en œuvre du programme dans ses trois régions d'interventions que sont la Boucle du Mouhoun, l'Est et le Sahel, il est prévu des rencontres dans chaque région.

De façon spécifique, il s'agit de partager avec les acteurs régionaux et locaux une compréhension commune du PROGEF, convenir des priorités dans la réalisation des infrastructures selon les besoins dans les zones d'intervention et définir le cadre organisationnel de mise en œuvre du projet au niveau régional et local.

C'est dans cette optique que l'atelier de Dori a réuni les autorités administratives et politiques, les élus locaux, les organisations de la société civile (OSC) du Burkina, du Mali et du Niger ainsi que les partenaires techniques et financiers du programme.

Relever les défis de la gestion des frontières

Le conseiller technique principal du PROGEF Stephan Voss a affirmé que le programme vient en soutien à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion des frontières (SNGF) dont l'instrument d'opérationnalisation est le Programme d'appui à la gestion Intégrée des espaces Frontaliers (PAGIF) qui est coordonnée par le Secrétariat permanent de la commission nationale des frontières (SP-CNF).

A l'en croire, dans sa stratégie pour une gestion durable des frontières, le programme avancera en synergie avec les autres intervenants sur la thématique et apportera sa modeste contribution à la mise en œuvre du Programme d'Urgence pour la région du Sahel (PUS).

« C'est pourquoi,je suis convaincu que c'est dans la conjugaison de nos efforts que nous pourrons relever les défis de la gestion des frontières pour offrir de meilleures conditions d'existence, de sécurité et de stabilité aux populations frontalières », a conclu M Voss.

Pour sa part, le gouverneur de la région du Sahel le colonel-major Peguy Hyacinthe Yoda a confié que sa circonscription territoriale est située à l'extrême nord du Burkina Faso et est limitée au nord par la république du Mali et au nord-est par la république du Niger.

Il a déploré le fait que la position géographique de sa région la rend aujourd'hui particulièrement vulnérable face aux menaces sécuritaires qui pourraient compromettre son développement durable.

« Pourtant, elle devrait constituer un atout considérable pour son développement, pour peu qu'une politique efficace de gestion de son espace mettant en exergue la coopération transfrontalière pour une cohabitation pacifique et une mutualisation des efforts soit mise en œuvre », a-t-il souhaité. C'est en ce sens qu'il a félicité et encouragé l'initiative du PROGEF.