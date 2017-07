Sénégal: La campagne de Coumba Ndew - «Bienvenue au gondwana» !

analyse

Macky propose, le Conseil dispose. Mais le «oui» des «sept Sages» était prévisible. De la proposition de la société civile... à la décision n°8/2017 du Conseil constitutionnel, qui s'est plus ou moins plié à la requête du chef de l'Etat, avec l'air d'y avoir été contraint par les «circonstances exceptionnelles» qui entourent le scrutin de ce dimanche 30 juillet.

Entre les «inscriptions massives», les «lenteurs» et les «dysfonctionnements dans la distribution des cartes d'électeurs non imputables aux citoyens eux-mêmes», qui ne devraient donc pas avoir à payer les pots cassés.

Pour le Conseil, c'est surtout une manière de se justifier. Concrètement, en plus de leurs récépissés, les électeurs inscrits, qui n'auront pas reçu leur carte d'identité biométrique, pourront voter avec l'ancienne carte d'identité ou d'électeur (numérisées), ou avec un passeport. Autrement dit, pas de vote possible avec le permis de conduire.

Concrètement toujours, le document du Conseil constitutionnel n'incrimine personne, pas même le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Diallo, chargé des élections, malgré sa gestion désastreuse d'une opération lancée en octobre 2016, et qui aura coûté 50 milliards de francs CFA au contribuable... Mais lorsque les «sept Sages» dédouanent le citoyen, laissant entendre que les «dysfonctionnements» seraient «non imputables aux citoyens eux-mêmes», on cherche forcément les responsables, sinon les coupables, du côté de l'autorité.

Ce dimanche 30 juillet, certains d'entre nous iront peut-être voter en traînant leurs incertitudes, et avec dans la bouche un arrière-goût d'élections précipitées, au terme d'un très bancal processus. A quel prix d'ailleurs ?! Pour être les premiers à l'avoir fait dans l'espace Cedeao (la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest), pour l'ego d'un Prince, qui ne reculerait jamais, ou parce que, comme dirait son ancien ministre de l'Energie, (limogé) Thierno Alassane Sall, qui vient de claquer la porte de l'Alliance pour la République (Apr), le parti au pouvoir, Macky Sall déciderait de tout et ne supporterait «pas la moindre critique» ?

Toujours est-il que là, le président de la République a eu tort ; d'abord parce qu'il s'est entêté, ensuite parce que son ministre de l'Intérieur aurait dû être sanctionné, à défaut de partir de lui-même, et sans doute aussi parce que Macky Sall a plus ou moins tenté de rattraper le coup ; de façon très maladroite. «Recul démocratique» ?

Mais «garawul»... On accusera le «système», un laxisme bien sénégalais, doublé d'une culture de l'impunité. Dans un pays qui se respecte, les huit morts et les dizaines de blessés du stade Demba Diop (l'enquête serait en cours), auraient déjà dû faire réfléchir. Idem pour les victimes de l'incendie du Dakka de 2017, ou celles de Bettenty. Dans un pays qui se respecte, on parlerait davantage du programme de nos futurs élus, les élus du peuple, que de leurs sous, du bruit de leurs gourdins, de leurs machettes, ou de leurs armes à feu. Dans un pays qui se respecte, nos partis politiques et autres coalitions ne joueraient pas à ce jeu-là, puéril et futile, «c'est l'autre camp qui a commencé», donnant ainsi une certaine légitimité à la violence électorale.

Et dans une société qui se respecte, nos gamins (pas tous heureusement) ne compteraient pas sur des raccourcis de... clavier pour avoir le Bac.