Libye: Les proches du maréchal Haftar expulsent des diplomates soudanais

Les dirigeants basés dans l'Est de la Libye ont fait savoir jeudi que le consul et onze diplomates et agents du consulat soudanais de Koufra, « déclarés persona non grata », avaient « 72 heures pour quitter le territoire libyen ».

Justifiant cette mesure dans un communiqué, le « gouvernement provisoire » que dirige le maréchal Khalifa Haftar a indiqué que l'expulsion des diplomates soudanais basés dans le sud a été ordonnée parce qu'ils sont accusés « d'atteinte à l'autorité de l'Etat » ; « les activités des agents du consulat » portent « atteinte à la sûreté nationale libyenne », ont précisé les autorités de l'Est de la Libye.

Réagissant à cette décision, Khartoum a convoqué l'ambassadeur libyen mais celui-ci représentant le gouvernement d'union nationale a indiqué que le secteur de Koufra n'était pas sous le contrôle de son gouvernement.

Les autorités de l'Est contestent l'autorité du gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj, basé dans la capitale Tripoli et soutenu par la communauté internationale. Les forces proches du maréchal Haftar contrôlent une grande partie de l'Est du pays, ainsi que des territoires dans le Sud du pays comme le secteur de Koufra.

La Libye a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, avec des violences entre milices et des luttes de pouvoir. Le Soudan reconnaît le gouvernement d'union nationale et prend souvent part aux réunions des pays voisins de la Libye en vue de trouver une solution à la crise dans ce pays. Et sa position sur la Libye est connue puisque les responsables soudanais accusent régulièrement le maréchal Khalifa Haftar de faire recours à des rebelles soudanais du Darfour pour combattre en Libye. De son côté, Khalifa Haftar accuse Khartoum de soutenir des « groupes terroristes » qui le combattent.