Libye: L'ONU soutient l'engagement des deux principaux protagonistes

Les dirigeants basés dans l'Est de la Libye ont fait savoir jeudi que le consul et onze diplomates et agents du… Plus »

« Les membres du Conseil poussent tous les Libyens à soutenir une solution négociée, une réconciliation nationale, et un cessz-le-feu immédiat, comme l'appelle la déclaration », explique le communiqué des Nations unies. La Russie et l'Egypte, deux membres du conseil qui soutiennent le maréchal Haftar ont tout aussi joint leurs voix à celles des autres pour saluer le geste des principaux protagonistes de la crise libyenne.

Dans le but de sortir leur pays du chaos après six ans de conflits internes, ces chefs libyens ont appelé mardi en région parisienne à un cessz-le-feu et à l'organisation des élections. C'était à l'issue d'une rencontre à l'initiative du président français Emmanuel Macron.

