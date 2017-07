Mali: Passation de commandement à EUTM

Un vibrant hommage a été rendu au soldat portugais tué lors de l'attaque terroriste sur Le Campement à Kangaba, près de Bamako. Durant la cérémonie, plusieurs officiers et des services de sécurité maliens, ont reçu la médaille de soutien à la Politique européenne de sécurité et de défense commune (PSDC), ainsi qu'un Certificat de recommandation.

le général Peter Devogelaere a remis le flambeau à son collègue Bart Laurent. « Je me suis engagé à maintenir le bon cap pris par mes prédécesseurs. Nous continuerons à soutenir le Mali dans sa reconstruction et la formation de ses forces armées » a assuré le nouveau commandant de mission Bart Laurent. Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC), le général Esa Pulkkunen a remercié le général Peter Devogelaere pour le travail abattu.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.