Faire le bilan de 3 années d'exécution de la mise en œuvre de la feuille de route nationale de l'initiative qui a démarré en octobre 2013. En effet ce 27 juillet, à Abidjan, a eu lieu l'ouverture de l'atelier sur la Revue finale de mise en œuvre de la feuille de route nationale de l'Initiative "L'Afrique pour les résultats".

Une rencontre qui vise à sensibiliser l'Administration, les Parlementaires, le secteur privé, les collectivités territoriales, la Société civile, les Universitaires, les partenaires au développement et autres sur l'importance de la Gestion axée sur les Résultats de Développement (GRD) et la nécessité de favoriser la mise en œuvre d'Initiatives à Résultats Rapides (IRR). La Côte d'Ivoire, a expliqué la ministre du Plan et du développement, Nialé Kaba, a donc adhéré en 2013 à l'initiative "l'Afrique pour les Résultats-AfriK4R", lancée en 2012 par la Communauté Africaine des Pratiques pour la gestion axée sur les résultats du développement (AfCoP-GRD).

A l'ouverture de cette rencontre, Nialé Kaba a insisté sur la nécessité de communiquer davantage autour de la gestion axée sur les résultats et des initiatives à résultats rapides (IRR). « Ces approches constituent des outils importants d'aide à la décision stratégique et favorisent l'atteinte de l'émergence », a-t-elle précisé. Elle a donc salué la Banque africaine de développement (BAD) pour son financement de 300 000 dollars us qui a permis l'évaluation préliminaire de la pratique de la GRD. Ce qui a permis l'adoption d'un plan national en 2014 avec la réactivation de la CoF Côte d'Ivoire.

Par ailleurs la ministre a relevé au sujet de la revue à mi-parcours de l'initiative, qu'elle constitue une étape cruciale pour la Côte d'Ivoire, car elle permettra de pré- senter les principaux acquis de cette initiative, de relever les contraintes et envisager les perspectives en matière de promotion de la GRD et des IRR. Pour terminer, elle a demandé aux participants de s'approprier les recommandations de l'atelier.