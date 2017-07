Afrique: Football (CAN 2021) - Feh Kessé nommé PCO

La Côte d'Ivoire fait des pas significatifs dans la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football prévue en 2021.

Après le lancement des travaux de construction du stade olympique d'Ebimpé (banlieue d'Abidjan), le Conseil des ministres du mercredi 26 juillet a adopté une communication relative à la nomination du président du comité d'organisation (PCO) de la CAN 2021. «Au titre du ministère des Sports et Loisirs, le pré- sident de la République a pris un décret nommant Monsieur Feh Kessé Lambert comme président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2021», a déclaré le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné Koné à l'issue du conseil.

Ancien directeur général des impôts, Lambert Feh Kessé a été le président du Comité national de pilotage de la candidature ivoirienne à l'organisation de la CAN en 2019 ou 2021 en 2014. Premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) au temps de Jacques Anouma, le nouveau PCO de la CAN 2021 est le conseiller de l'actuel président de la FIF, Sidy Diallo. C'est donc un homme du sérail qui est nommé avec pour mission de permettre à la Côte d'Ivoire de tenir le pari de 2021. Cette nomination de Feh Kessé intervient au moment où la CAF a adopté le principe de faire passer le nombre de participants de 16 à 24 équipes à partir de l'édition 2019 au Cameroun. En sus, la compétition ne se jouera plus en janvier-février mais plutôt en juin-juillet. La mission du PCO sera donc de veiller au respect du cahier de charges de la CAF.