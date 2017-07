Sery Doua Alain dit Mokamo, sergent Bohoussou Wassa et sergent Plécoula Mathias, tous du Bataillon blindé et en service au CCDO, sont radiés des effectifs des Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI).

Cette décision a été prise, hier, en conseil des ministres présidé par le Président de la République, chef suprême des armées. En effet, suite à l'attaque de l'école de police, dans la nuit du jeudi 19 juillet dernier, le directeur général de la police nationale avait annoncé, dans une déclaration, l'interpellation des cinq principaux assaillants dont trois issus des Forces Armées de Côte d'Ivoire (FACI). « Parmi les personnes arrêtées, il y avait des militaires. Ceux-ci sont immé- diatement radiés de l'armée et seront jugés par le tribunal militaire », a déclaré le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné Koné. En ce qui concerne les civils arrêtés, a-t-il indiqué, ils seront traduits devant les tribunaux.

« Sery Doua Alain dit Mokamo, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akouédo, serait le coordonnateur de cette attaque », a-t-il ajouté. Ces arrestations, a-t-il confié, ont été fortement facilitées par les moyens électroniques sur la ville d'Abidjan avec le projet de vidéo-surveillance de la ville. Poursuivant, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste a annoncé la revalorisation du montant des allocations familiales versées par la Caisse Nationale de Pré- voyance Sociale (CNPS). Ces allocations, a détaillé le ministre Koné, étaient initialement fixées en fonction du SMIG.

« Mais depuis l'ordonnance du 11 janvier 2012, elles sont fixées en fonction du coût de la vie et de l'équilibre de la tranche retraite de la CNPS », a-t-il expliqué. Ainsi, les montants des allocations familiales versées par la CNPS, conformément à la décision du Conseil d'administration de la CNPS, sont fixés à 2500 FCFA par enfant et par mois pour compter du 1er janvier 2015 et 5000 FCFA par enfant et par mois pour compter du 1er juillet 2016. « Il s'agit bien d'une régularisation », a-t-il précisé. Aussi, la pension de réversion minimum et la pension de retraite des travailleurs du secteur privé et assimilé ont été revalorisées par le conseil d'administration de la CNPS pour prendre en compte l'évolution du coût de la vie. « Ce qui améliore subséquemment les conditions de vie des personnes concernées », s'est félicité le ministre de la Communication.

Par ailleurs, le conseil a été informé du classement 2017 des secteurs agricoles des pays d'Afrique. A ce titre, la Côte d'Ivorie est classée 2è pays africain derrière le Kenya parmi les pays les plus valorisés par les investisseurs et 1er pays agricole en Afrique avec l'Ethiopie. « Le conseil se félicite de cette performance qui démontre les résultats des efforts acharnés du Président de la République et du gouvernement pour relancer l'économie nationale et redorer l'image du pays en matière d'agriculture », s'est réjoui Bruno Nabagné Koné. Enfin, le conseil a entendu une communication relative à la journée nationale de solidarité qui se tiendra le 25 août 2017 à Soubré. A cet effet, a informé le porte-parole du gouvernement, diverses actions de promotion de la solidarité et de la protection sociale seront organisées autour du thème : "Solidarité et cohésion sociale : facteur de développement".