Cote d'Ivoire: Insalubrité généralisée sur le boulevard Nangui Abrogoua - Anne Ouloto annonce un traitement de choc

Cette fois, accompagnée de son collègue des Infrastructures économiques, Amédé Koffi Kouakou. Objectif, cerner tous les contours de l'épineux problème de l'insalubrité et du désordre sur ce boulevard long de quelque 4 km. « L'idée, c'est d'apporter une solution définitive et durable à la problématique de la fluidité de ce boulevard, aux questions de sécurité des personnes, mais également à la propreté et à la qualité de nos ouvrage », a-t-elle déclaré. Son département, a-t-elle poursuivi, agira en parfaite symbiose avec des départements ministériels. « L'agression quasi-permanente par les commerçants, le mauvais état de la voirie, tout cela crée des conditions assez particulières au point où nous avons décidé d'agir avec tous les ministères concernés.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.