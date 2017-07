Tunisie: En quête d'inclusion à travers la musique

Cette manifestation bénéficiera de la participation du grand orchestre civique symphonique de Taipei, fort de plus de 60 musiciens, habitués à courir le monde et qui ont tenu à venir appuyer par leur participation un an de quête de l'inclusion à travers la musique. Pas moins de 70 jeunes tunisiens, venus de 11 gouvernorats différents seront là pour se frotter à la fine fleur internationale et se projeter dans une citoyenneté globale. Tunisia 88 est une initiative conjointe du pianiste américain, grand ami de la Tunisie, Kimball Gallagher, dans la continuité de son projet International 88 et de l'association Action et développement solidaire (ADS) qui porte le projet Tunisie 88.

ADS milite pour la promotion d'un nouveau modèle de développement porté par les valeurs de la modernité, de la solidarité et de la performance. Pour ADS, seule l'inclusion de tous les citoyens tunisiens, jeunes et moins jeunes, de la côte ou de l'intérieur du pays, résidents ou de la diaspora, sans distinction de genre, de milieu social ou de niveau scolaire, est la voie pour assurer un développement harmonieux au service et au bénéfice de tous.

Elle considère que l'inclusion doit être à cet effet le dénominateur commun à toutes les politiques publiques.

Le nom du projet Tunisia 88 est un clin d'œil aux 88 touches du clavier d'un piano. Il s'agit pour ses promoteurs de faire de l'inclusion par la musique. La musique est un langage universel qui rapproche les peuples, favorise le dialogue, donne de l'espoir, adoucit les mœurs et ouvre des perspectives à tous les jeunes et moins jeunes.

Tunisia 88 est un projet soutenu par le ministère de l'Education nationale de Tunisie. Il consiste à organiser 88 concerts, essentiellement dans des établissements scolaires, des 24 gouvernorats de la République, en suscitant chaque fois la création d'un club de musique.

Ce soir, les 71 jeunes tunisiens viendront de pas moins de 11 établissements scolaires. Ils viennent d'El Guettar, Gafsa, Kasserine, Kerkennah, Kalaat Snan, Menzel Bourguiba, Oued Ellil, Hammam-Lif, Boumhel, AïnDraham et Jendouba.

Tunisia 88 a démarré il y a un peu plus d'un an. En un an, 26 concerts ont été organisés : 19 dans des établissements scolaires, cinq publics et deux privés. L'action a touché 11 gouvernorats, permis de créer 18 clubs de musique en milieu scolaire, atteint 2800 élèves. Les clubs comptent aujourd'hui 200 membres et ont tenu 90 réunions.

Le projet s'étendra sur les deux années à venir. Le rythme s'accélère. L'ambition de ses promoteurs est de donner encore plus d'envergure à cette initiative, plus de visibilité et plus d'inclusion par la musique.

Cette magnifique aventure n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de plusieurs professionnels tunisiens et internationaux : Farouk Shabou, Kaiyin Huang...

En un an, Tunisia 88 a contribué à donner la voix à de multiples talents émergents : Nour Arjoun, Nesrine Mebarek, Selim Arjoun...

Tunisia 88 est la manière d'ADS de croiser les destins, les générations et les origines. Ce projet se positionne à la croisée du monde, à la rencontre des cultures et des civilisations. Aujourd'hui, un grand orchestre nous vient de loin. Il le fait sur une base volontaire et bénévole.

Il vient, riche de plus de soixante artistes, qui au-delà de leurs préoccupations professionnelles sont des amateurs avertis. Ils animent des concerts, courent le monde et contribuent à rapprocher ses citoyens. Ils ont tenu à venir fêter le premier anniversaire de Tunisia 88, mêler leurs voix en toute humilité et modestie à celles de nos jeunes pousses, vedettes d'un soir, promesse de lendemains meilleurs.

Par leur présence, ils redonnent de l'espoir à tous ces jeunes tunisiens, avides d'épanouissement, de modernité et de performance.

Président fondateur d'ADS