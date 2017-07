Guinée: Obbi Oularé - Le Belgo-Guinéen prêté pour une saison à l'Antwerp

Obbi Oularé, le fils de l'ancien buteur de Genk Souleymane, révélé au Club de Bruges entre 2013 et 2015, avait été transféré par Watford en septembre 2015 contre 8 millions d'euros. Il y avait déçu, avant d'être prêté à Zulte Waregem, où il n'a guère convaincu non plus, puis à Willem II Tilburg, où cela s'est mieux passé. L'international espoir est sous contrat à Watford jusqu'à l'été 2021. Promu en D1, l'Antwerp joue ce vendredi soir (20h30) contre Anderlecht, champion de Belgique, le match d'ouverture de la saison 2017-2018 de la Jupiler Pro League. On ignore encore si ce sera avec ou sans Oularé qui a en tout cas passé la visite médicale avec succès.

