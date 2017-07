Congo-Kinshasa: Vers une prolongation de Dieumerci Mbokani au Dynamo Kiev ?

Précieux lors du début de saison du Dynamo Kiev, Dieumerci Mbokani pourrait prolonger en Ukraine. L'attaquant international congolais (RDC) n'est pas encore mort.

C'est déjà le début de la saison sportive en Europe avec les préliminaires de la Ligue des champions. Et Dieumerci Mbokani ouvre déjà leur compteur-but. Revenu au Dynamo Kiev après son transfert raté à Olympiakos de Pirée en Grèce, le Léopard de la RDC fait parler la poudre depuis les matchs amicaux et avec un but marqué au championnat ukrainien qui a repris. Avec ses performances de ce début de saison Dieumerci Mbokani semble avoir convaincu les dirigeants du Dynamo Kiev de le conserver. Selon La Dernière Heure, le vice-champion ukrainien souhaite prolonger l'attaquant congolais, auteur de deux buts en autant de matches, un nouveau contrat.

« Je ne suis pas encore à 100 %, mais je me sens de mieux en mieux », dit Mbokani. « Le nouveau coach croit en moi. » Le Dinamo Kiev songe même à une prolongation de contrat pour Mbokani, qui n'a plus qu'un an de contrat et qui serait donc gratuit en juin. « Je ne suis pas contre un nouveau contrat, si la proposition est intéressante », dit le Congolais. « Il y a aussi de l'intérêt de Turquie et même d'Angleterre. »

Quelques semaines après avoir été renvoyé par l'Olympiacos parce qu'il n'a pas passé ses tests médicaux, Dieumerci Mbokani s'est montré décisif pour son employeur, le Dinamo Kiev.