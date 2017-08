Egypte: Zamalek - Le coach portugais Augusto Inaco viré

En Égypte, l'enquête préliminaire sur l'accident de train qui a fait 45 morts et 172 blessés… Plus »

« J'ai voulu rester plus longtemps dans ce club mais cela ne s'est pas produit » a-t-il fait savoir devant les journalistes avant d'ajouter : « Zamalek doit être plus stable, les entraîneurs doivent avoir assez de temps. Les joueurs doivent être plus professionnels et faire de leur mieux », a ajouté Inacio.

Augusto Inacio n'est plus l'entraineur de Zamalek d'Egypte. Après 4 mois à la tête du club égyptien, le coach portugais a été prié de plier bagages. Il a été démis de ses fonctions à cause de manque de résultats. Le club cairote n'a pu se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions cette saison. La défaite face à Al Ahed du Liban au championnat arabe la semaine dernière a été la goutte d'eau qui a débordé le vase.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.