Tunisie: Un été sans répit...

Bref, il y a de bonnes raisons de considérer que la saison estivale est bien rude pour beaucoup de clubs. Et ce ne sont pas seulement ceux démunis qui sont concernés. Outre la crise du bureau, Slim Riahi devant composer avec la fronde des anciens présidents, le Club Africain doit également résoudre le clash Marco Simone-Wajdi Essid. Un énième souci pour les supporters du club de Bab Jedid qui découvrent à peine la nouvelle gestion technique de l'entraîneur italien. L'été, comme on le voit, est vraiment chaud !

On va devoir en découdre bientôt à l'occasion de l'Assemblée générale élective extraordinaire. Là aussi, la Chabiba souffre d'amnésie. Au mois de juin dernier, elle ne dut son salut qu'à un ultime effort dans un play-out crispant pour les fans du champion de Tunisie 1977. Comme cela paraît lointain! Quoi qu'il en soit, l'équipe-fanion fait de son mieux pour expurger toutes ces vicissitudes et se concentrer uniquement sur les affaires du terrain sous la conduite de Khemaïs Laâbidi, le parfait symbole et chef de file de l'âge d'or aghlabide.

