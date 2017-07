Tunisie: Un CA moins entreprenant mais plus réaliste

Certes, la rumeur Rami Jeridi était bel et bien fondée.

Mais il semble que la raison a fini par l'emporter.

Les dirigeants miseront sur le vivier clubiste et Charfi prendra du galon. Sur ce, et alors que les départs de certains joueurs sont déjà actés (Ben Mustapha et Oueslati), d'autres sont prévus ou envisagés (Chenihi, Belkhiter, Meniaoui). Round-up des nombreux dossiers en instance sur lesquels travaille actuellement le club de Bab Jedid. La défense tout d'abord: tout est prévu pour les centraux (Lawrence Lartey a débarqué en attendant ce qui adviendra pour Bilel Ifa). En cas de bon de sortie accordé à Ifa, Lartey formera l'axe avec Fakhri Jaziri, et Seif Tka sera maintenu en réserve. Pour les latéraux maintenant, tout reste à faire sachant que Mohamed Habib Yaken est pisté, Belkhiter et Kchok sont partants et Ali Abdi confirmé sur le flanc.

Cette année, les journées ont défilé et la défense a montré des signes de fébrilité et de perméabilité. Forcément, l'on ne peut qu'annoncer un proche changement et une probable succession dans l'axe surtout. Pour revenir à Yaken, le jeune Cabiste qui monte. Le CA a déjà formulé une première offre: 200 000 dinars et la rétrocession de Slimane Kchok. Sauf que si ledit joueur a fait l'objet d'approches clubistes, il a aussi été sondé par l'EST. Attendons voir. En clair, il constitue la piste la plus chaude du moment. Et pour rappel, le CAB a déjà repoussé une première offre clubiste. Sauf que ces prétendants pourraient revoir leur position dans les prochains jours. Plus haut, en attaque et au milieu, si Anabila et Ondoma sont déjà dans le moule clubiste, Rusike en fera les frais, et ce, pour ne pas se limiter à enfiler les avants étrangers sans prendre en compte le quota y afférent et autorisé.

A cet effet, il se pourrait que Samuel Oum Gouet débarque à nouveau après un premier passage clubiste furtif et sur la pointe des pieds par le passé. Bref, Oum Gouet possède une touche au CA mais ça reste à conclure. Ce faisant, et outre la « légion » continentale qui s'entraîne déjà à Tabarka, il est peu probable de voir le CA frapper un grand coup et rapatrier un attaquant tunisien expatrié. La possibilité n'est pas totalement à écarter sachant que les joueurs annoncés officieusement, Khaled Ayari et Idriss Mhirisi, ont déjà trouvé preneur. Et pour parer au plus urgent, le CA s'est déjà rabattu sur Yassine Chamakhi, une pointe qui promet, en attendant la signature du talentueux avant Bilel Khefifi.

L'énigme Slimane Kchok

Volet entrejeu, même s'il a globalement bien fonctionné cette année, certaines associations sont à revoir. Qui formera le losange avec Darragi ? Ghandri, Ben Yahia, Khlil, Ouedhrfi, Dkhillali, Anabila et Ghazi Ayadi. La saison passée, certaines blessures à répétition (Khlil), couplées aux pépins physiques de Ghandri, n'ont pas rassuré Chiheb Ellili, loin de là. Or, en ce moment, pour assurer un milieu stable à Marco Simone, la cellule de recrutement a coché de nombreux noms en espérant que l'un d'eux sera une bonne pioche. Il faut comprendre par là qu'aucune piste ne se détache plus qu'une autre ! Acquérir des cadors aux avant-postes et en défense, c'est le vœu pieux des dirigeants clubistes en ce moment.

Ils veulent des recrues capables de faire passer un palier supplémentaire au reste de l'effectif. Bref, le CA veut accrocher un ou deux gros calibre d'ici le dead-line du mercato.

Assurément, le joueur visé devra être à la hauteur pour compenser certains départs. Car, volet flux sortants, il y aura du mouvement d'ici quelque temps. L'exécutif clubiste doit s'atteler à retoucher son effectif en prévision d'une rentrée chargée. Il doit aller au turbin pour consolider le groupe et le renforcer.

La rentrée, c'est déjà demain ! On en vient maintenant aux prolongations ou cessions. Si le dossier Saber Khelifa est ficelé depuis le début de l'été, pour le buteur Brahim Chenihi, le CA a juste l'intention de peser tranquillement le pour et le contre afin de comprendre si un rôle de complément de Fabrice Ondama lui conviendrait. Idem pour Imed Meniaoui, qui, un certain moment, a payé sa condition physique précaire malgré un talent indiscutable. Certes, Meniaoui, le buteur providentiel, devrait trouver un nouvel employeur sans soucis. Mais le CA gagnerait à le garder en tant que joker.

Enfin, si l'on spécule, les départs de Chenihi et du Zimbabween Matthew Rusike devraient faire pencher la balance du côté du maintien de Meniaoui. Pour revenir à la défense, le cas de Slimane Kchok est, lui, plus délicat. Malgré un temps de jeu réduit, l'ex-Cabiste est une valeur sûre. Il s'est plutôt bien illustré à ses débuts, mais il a fini par se consumer. Le cas Kchok est devenu l'énigme Kchok ! Et le CA l'aurait actuellement inclus dans le cadre d'une transaction d'échange avec Habib Yaken. Histoire de « gratter » sur son bail au CA et pallier le manque à gagner. Cependant, c'est pas encore gagné! Trouver un terrain d'entente avec le CAB s'annonce ardu!