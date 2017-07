Tunisie: La violence s'invite dans les bassins !

Qui ne connaît pas Nouredinne Cherni alias «Klay», maître nageur de longue date du côté de la la piscine olympique d'El-Menzah et figure connue au sein du microcosme de la natation tunisienne. Dévoué, cordial et toujours aux petits soins, cet éducateur, fin connaisseur des arcanes de la discipline, a récemment été agressé sur son lieu de travail par un jeune nageur d'une équipe de la banlieue nord.

Tension, rixe et conséquences

Pour revenir aux faits, Klay supervisait un match du play-off opposant l'Avenir sportif de la Marsa et le Club Africain, quand une rixe a débuté sous ses yeux. Prenant le soin d'intervenir pour calmer les esprits et ramener certains à la raison, Klay a essuyé des coups et s'est même vu administrer un coup de tête qui lui a causé un traumatisme au niveau de l'œil. Un jeune qui s'en prend à un homme mûr d'un certain âge, c'est inacceptable et intolérable ! Pour rappel, Klay a 39 ans de services au sein des instances de la natation tunisienne. C'est un homme de 60 ans qui mérite considération et respect.