Sénégal: Transactions financiéres en Cote D'ivoire - La Bicis opérationnalise le paiement sur internet

Dans la dynamique de facilitation et de sécurisation des opérations bancaires de paiement de ses clients, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis) a lancé, le 5 du mois, une offre de paiement en ligne permettant aux commerçants, entreprises ou associations d'accepter, de manière sécurisée, les paiements par carte Visa ou Mastercard sur Internet.

Selon un communiqué en date d'hier, jeudi 27 juillet, «cette offre de paiement, agile et flexible, permet de répondre aux besoins quotidiens des entreprises qui souhaitent proposer à leurs clients une méthode simple et sécurisée pour payer des marchandises, des services, des billets de transports, des factures, sans avoir à se déplacer ou à recharger un compte prépayé».

Ce parcours client de paiement par carte fluide propose, entre autres options, le paiement simple, le paiement «one click», le paiement par lien sécurisé et le paiement par abonnement. Il est disponible sur «mobile, tablette et Pc» et s'intègre aux principaux outils de e-commerce en moins d'une demi-journée. Ce procédé met à disposition de ces commerçants l'authentification 3Dsecure (Verified by Visa et Mastercard secure code) et propose un module d'intelligence artificielle de détection de la fraude en Côte d'Ivoire.