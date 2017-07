Sénégal: Vote avec les anciennes cartes d'électeurs, passeports, recepisses... - L'opposition parle d'une «orchestration de fraude»

Il pense en effet que c'est une source de contestation et de suspicion qui peut mener à la débauche. « Il y a une confusion totale parce que les récépissés ne contiennent pas les renseignements nécessaires. On ne connaitra pas la filiation de l'intéressé ni son adresse complète. Ces élections sont parties pour être contestées parce que la transparence n'a pas été de mise. Le pouvoir a travaillé en solitaire il n'a pas associé les partis de l'opposition et c'est vraiment regrettable », se désole-t-il.

Tout comme Assane Baye Elimane Niass, Diokel Gadiaga, tête de liste départementale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal à Kaolack, s'oppose catégoriquement à cette mesure. « La décision du Conseil constitutionnel sollicité par le Président de la République ne nous agrée pas. Nous sommes frustrés et indignés parce qu'à 3 jours des élections, on ne devrait modifier aucun arrêté ou article de la Constitution. Cela ne fera que donner raison à ceux qui disent que le ministre de l'Intérieur ne devrait pas organiser les élections parce qu'étant un militant de l'Apr », s'est-il offusqué.

La tête de liste départementale de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal met en garde les populations de Kaolack en leur faisant comprendre que Macky Sall et son gouvernement sont en train d'orchestrer une grande opération de fraude pour ces législatives. Selon lui, le Conseil constitutionnel a déçu le peuple sénégalais en donnant son approbation à cette proposition du Chef de l'Etat. « Tout ce qui met en recul la démocratie doit être évité. Nous sommes contre cette décision, car sachant là où elle va nous mener. Nous savons tous que cette justice n'est pas indépendante. Tous ces actes montrent encore une fois l'incompétence de Macky Sall et de son gouvernement », soutient-il.

Selon en effet Assane Baye Elimane Niass de Wattu Senegaal, cela montre la détermination du gouvernement à vouloir frauder ces élections. « Cela démontre encore une fois que nous sommes dans un pays de dictature, que notre démocratie est en souffrance. Tout ceci montre que le gouvernement est déterminé à voler ces élections. Autant de milliards ont été investis pour la confection des cartes d'identité et finalement, seuls les deux tiers des cartes sont disponibles. Ils ont utilisé cette voie uniquement pour frauder les élections car, sur le récépissé, il n'y a ni photo de l'électeur ni numéro de bureau de vote encore moins de numéro de centre. Idem pour les permis de conduire et passeports », dénonce-t-il.

