Sénégal: Caravane de la coalition gagnante Wattu Senegaal - Me Wade drague les jeunes et femmes apéristes

Opération de séduction de la tête de liste de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal aux jeunes et femmes du parti au pouvoir, Alliance de la République (Apr). En caravane dans la capitale du rail hier, jeudi 27 juillet, Me Abdoulaye Wade a invité les jeunes et femmes de l'Apr à rejoindre les rangs libéraux, après la victoire de la Coalition Gagnante.

C'est un Me Abdoulaye Wade en larmes que les militants et sympathisants de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal ont accueilli hier, jeudi 27 juillet, dans la cité du rail. Après avoir présenté ses condoléances à Ndiaga Diaw, jeune responsable libéral qui a perdu sa maman, et sillonné quelques quartiers de Thiès commune, Me Abdoulaye Wade a été accompagné par une foule en liesse jusqu'à la sortie du fief de son ancien Premier ministre, Idrissa Seck. Cap sur Kayar où il a tenu un meeting devant ses militants.

Lors de ce rassemblement tenu au quai, Me Abdoulaye Wade a expliqué la déception des jeunes et femmes de l'Alliance pour la République (Apr), le parti au pouvoir. « Les femmes de l'Apr m'ont téléphoné quand j'étais en France pour dire que Macky les a trahies.

Il n'a respecté aucun engagement, disaient-elles. Les jeunes qui ont rejoint Macky Sall sont très déçus. Les jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) ont été laissés en rade par Macky Sall. Ils n'ont pas étés investis sur les listes », a déclaré Me Wade.

Pour réparer cette «injustice» des jeunes et femmes du parti de la mouvance présidentielle, Me Wade, tête de liste nationale de la Coalition Gagnante, les a invités à une rencontre après les élections pour leur permettre de jouer les premiers rôles.

Bien évidemment, souligne Me Wade, cette entreprise suppose que Wattu Senegaal gagne les élections législatives. « J'ai été approché par des responsables de l'Apr qui ont décidé de me soutenir. Je lance un appel aux jeunes et femmes de l'Apr de rejoindre nos rangs pour le Sénégal », a fait savoir le successeur de Abdou Diouf.

En parlant d'ailleurs des législatives, Me Wade promet d'apporter beaucoup de changements dans ce pays, notamment réparer les dégâts de l'actuel régime si sa coalition gagne. Dans cette même dynamique, il envisage de « promouvoir l'emploi des jeunes car la plupart ne travaillent pas ».

« Pour développer un pays, il faut avoir un certain degré d'intelligence, une vision et une certaine capacité. Quand le gouvernement du Sopi reviendra au pouvoir, en moins de deux ans, on créera 2000 emplois pour les jeunes », a-t-il proposé aux populations de Thiès.