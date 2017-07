Sénégal: Vote avec les cartes d'identité numérisées et autres documents - Barth et cie chargent Macky Sall et préviennent

Un «hold-up électoral», une «fraude électorale massive», des «résultats préfabriqués», une Cena et un Conseil constitutionnel acquis à la cause de Macky Sall : tel est le verdict des maires Barthelemy Dias et Cheikh Guèye, membres de Mankoo Taxawu Senegaal qui s prononçaient hier, jeudi, sur l'actualité brûlante en rapport avec le scrutin législatif de dimanche.

Suffisant pour Barth et cie de faire savoir qu'aucun électeur ne votera dans leurs communes, sans la carte d'identité biométrique.

Les membres de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal ne se sont retenus hier, jeudi 27 juillet, lors de leur conférence de presse relative au scrutin législatif. A l'instar de Cheikh Guèye, le maire de Dieuppeul, et autre Barthélémy Dias, le maire de la commune de Sacré-cœur/ Mermoz qui ont accusé le chef de l'Etat Macky Sall, patron de Bby, d'user de subterfuges pour arriver à ses fins avec l'aide de quelques institutions.

«La cause de Macky Sall est désespérée, car parvenu au stade d'un rejet populaire de son régime qui prend eau de toutes parts, il comprend que les chances de succès de sa liste sont irrémédiablement compromises par la détermination du peuple sénégalais à tourner la page de la majorité parlementaire sortante », arguent-ils dans leur déclaration liminaire.

Et de poursuivre : « cette prise de conscience l'incline à ne plus compter que sur le hold-up électoral qu'il ourdit avec la complicité du Conseil constitutionnel, de la Cena et de l'administration territoriale ». Dans la foulée, ils ont dénoncé la rétention des cartes dans les zones qui seraient défavorables au président Macky Sall. Pour les maires en question, « ce ne sont pas 50% des cartes qui ont été distribuées mais seulement 30% des cartes ont été remises aux électeurs de Dakar. Pis, sur les 800 000 cartes non éditées à ce jour, plus des 2/3 concernent des électeurs inscrits à Dakar que le pouvoir a délibérément exclus du scrutin parce qu'étant assuré qu'ils voteront pour notre coalition».

Se prononçant sur l'avis favorable du Conseil constitutionnel autorisant les électeurs n'ayant pas pu retirer leur carte à voter avec une carte d'identité numérisée, un passeport ou autre document agréé, Cheikh Guèye et Barthélémy Dias ont opposé un niet catégorique à la décision. Ils sont même allés jusqu'à menacer de sévir le jour des élections contre toute personne qui aurait l'intention de remplir son droit de vote avec un document outre que la carte d'électeur. « Ceux qui pensent qu'ils vont voter avec un document autre que la carte d'électeur se trompent lourdement. Ceux qui prendront, le jour des élections, de transporter des électeurs ou de venir eux-mêmes le feront à leurs risques et périls. Nous ne sommes pas des acteurs de la violence mais nous ne sommes pas non plus des spectateurs », a prévenu le maire de Sacré-cœur/ Mermoz.