Sénégal: La tête de liste nationale de Bby Donne aux parcellois - «Le président ne s'est pas trompé en mettant Amadou Ba a... »

Face à une foule surexcitée, le Pm n'a pas manqué de jeter de brocarder la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Pour lui, les Sénégalais devaient demander à la tête de liste nationale de Wattu Senegaal, notamment Me Abdoulaye Wade, de chercher un chapelet et une natte et de s'adonner à la prière. Il a de même invité les militants de la mouvance présidentielle à faire du «Benno», comme le veut le président.

C'est une foule immense de militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) qui a accueilli hier, jeudi 26 juillet, la tête de liste nationale de Bby au niveau du Quartier général du ministre Amadou Ba. En effet, la Maison des Parcellois, sise à l'Unité 7, était très exiguë pour accueillir les nombreux inconditionnels de la tête de liste départementale de Benno et leurs invités du jour.

