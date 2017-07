Sénégal: Mort de l'étudiante Aminata Touré - Mbacké pleure sa fille

«Amy devait mourir ainsi. On n'y peut rien. C'est la volonté divine. Il ne nous reste qu'à prier pour elle», dit une vielle dame. Aminata Touré, étudiante à l'Inseps de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar est décédée avant-hier, mercredi 26 juillet. Elle a perdu la vie après une chute du bâtiment B4 de la résidence universitaire, Aline Sitoé Diatta, ex Claudel.

La mort de cette étudiante, tombée du quatrième étage à la cité Claudel (pavillon B4) avant-hier, a plongé tout le quartier dans le deuil. Parents et amis sont venus compatir et surtout apporter leur soutien à Faty, la mère éplorée.

