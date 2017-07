Tunisie: Le stock des barrages reste faible

Selon la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, les barrages du Nord renferment 679,619 millions de m3, du 1er septembre 2016 au 25 juillet 2017 contre 630,094 millions de m3 à la même période précédente. Notons qu'à la moyenne période, le stock enregistré est de 1.641,215 millions de m3.

A cette même date, le plus grand barrage de Tunisi, Sidi Salem, ne renferme que 140,031 millions de m3 contre 142,760 millions durant la période précédente et une moyenne de la période de 650,468 million de m3.

Au-dessous de la moyenne

Pour les barrages du centre, le stock cumulé en eau est de 107,247 millions de m3 contre 38,097 millions, durant la période précédente, pour une moyenne de 277,466 millions de m3. Au Cap Bon, le stock en eau enregistré dans ses six barrages est de 36,743 millions de m3 à la période indiquée contre 7,378 millions auparavant pour une moyenne de 42,657 millions de m3.

Au 25 juillet 2017, le stock en eau dans les barrages est de 778,427 million de m3 contre une moyenne de 1.185,549 millions de m3 pour le même jour durant les trois dernières années.

La Tunisie compte actuellement 35 barrages, 230 barrages collinaires et plus de 900 lacs collinaires. On cite la région du Nord avec 13 barrages opérationnels : Mellegue, Beni Mtir, Kassab, Barbara, Sidi Salem, Bou Hertma, Joumine, Ghezala, Sejnane, Sidi Bourak, Siliana, Lakhmas et Remil.

Dans la région du centre, il existe six barrages, soit Bir Mchergua, Erramel, Nebhana, El Houareb, Sidi Aich, El Bark. Dans la région du Cap Bon, on compte six petits barrages : Bizirk, Chiba, Lebna, El Hma, El Abid et Masri. Quant à la région du sud, elle renferme des stations de dessalement d'eau de mer.

Auteur : M. Ouelhezi

Ajouté le : 28-07-2017