Tunisie: La fraîcheur intacte

Ceci étant, on ne s'attendait vraiment pas à voir autant de jeunes parmi les spectateurs. Les chansons et leur interprète n'ont pris aucune ride. Le public non plus. Mais si cette soirée du mardi 25 juillet 2017 a réussi, c'est en grande partie grâce à l'orchestre dirigé par Mohamed Lassoued. Mention spéciale à la troupe nationale de musique.

Mais pendant tout ce temps, le public ne cessait de réclamer la chanson pour laquelle, visiblement, il a pris la peine de se déplacer : «Taalaka kalbi bi... » qui colle à la peau de Houyem Younes depuis son premier concert en Tunisie en 1970. Mais la chanteuse libanaise, qui en a vu des publics, a su accrocher jusqu'au bout de son programme de nouveautés. Et pour satisfaire les nostalgiques, elle a réuni tous ses anciens tubes en cocktail signé Ely Chouiri. La chanson tant attendue a encore fait vibrer les gradins. Tout le monde a dansé et tout le monde a chanté en chœur avec Houyem qui aime se faire appeler «Houyem Tounès». Pour finir, celle-ci a fait cadeau à ses «compatriotes» d'une chanson où elle rend hommage à toutes les régions de la république.

