Guinée: Cellou Dalein Diallo sera-t-il un jour président?

Je me demande pourquoi M. Cellou fait la politique: il continue de marcher bien qu'il sache que Notre fameux professeur n'a jamais respecté les accords et il risque de ne jamais le faire; il perd son temps et son énergie sur un éventuel troisième mandat qui n'existe même pas.

D'autant plus qu'il n'a aucune certitude qu'il remporterait l'élection présidentielle sans le président actuel. Probablement, ses marches ne profiteront de fruits que si elles se transforment en une insurrection populaire contre le pouvoir de notre fameux Conde et cela risque d'annoncer la fin de la Guinée (une opposition ethnique qui chasse un pouvoir ethnique). Je n'aurais jamais pu imaginer la suite des événements même pas dans mon rêve.

Il aurait mieux gagné en changeant sa stratégie de marches qualifiées pacifiques qui n'ont jamais dissuadé M. Conde mais qui ont endeuillé et appauvri ses militants; qui ont aussi effrayé la majorité de guinéens sur l'objectif profond de ses actions politiques. Il aurait mieux gagné en changent le visage actuel (ethnique pour les autres) de son parti en convaincant la majorité de guinéens sur le caractère national de l'UFDG et son combat pour toute la Guinée que dans une lutte contre un projet qui n'existe même pas. Il n'a que trois ans pour le faire bien évidemment ses huit années de combat politique n'ont amené son parti à nulle part.

Je suis sûr que l'ancien premier ministre est une grande personnalité politique et intelligent qui connaît au moins ces notions élémentaires dans la conquête du pouvoir: le caractère patriotique de notre combat politique et le soutien d'au moins de 50% pour-cent de nos compatriotes. Les apprentis-politiciens qui lui entourent ne lui feront d'aucune utilité. D'ailleurs, il a dû oublier si tôt les raisons qui ont fait que M. Sidya et M. Abe n'ont pas pu lui faire président en 2010. Alors pourquoi ne s'était-il rendu compte que ses stratégies depuis huit ans sont en train de lui éloigner chaque jour du pouvoir? Lui seul connaît la réponse mais une chose est sûre s'il ne devient pas président en 2020 (ce qui devient de moins en moins certain), il aurait besoin de de prières dans ce cas.