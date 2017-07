Guinée: Saison de pluie au pays - «Si la fièvre typhoïde est mal traitée elle peut entrainer la mort»

La consommation des aliments non couverts pendant la saison pluvieuse entraine des conséquences énormes au niveau de la santé de population. En cette période d'hivernage les aliments cuits non protégés cause des maladies diarrhéiques et peuvent entrainer la mort nous explique Dr Bisiriou médecin.

Dans notre capitale Conakry, nombreux sont vendeurs qui exposent leurs marchandises sans protection. Les aliments tels que des galettes, du pain des bananes cuites sont consommés sans être lavé. Ces produits non protégés peuvent se contenir des microbes et causer des maladies qui pourront être fatale.

Selon Dr Bisiriou les aliments non couverts, ils peuvent peuvent être à l'origine de plusieurs maladies diarrhéiques telles que : «le choléra et la fièvre typhoïde (qui cause des troubles intestinaux)».

Poursuivant, le médecin a mis un accent particulier sur les conséquences que peut entrainer la fièvre typhoïde. «Si nous prenons la fièvre typhoïde quand elle est mal traitée, elle provoque une perforation intestinale qui peut entrainer une péritonite. Et elle est très difficile à prendre en charge parce qu'elle est médico-chirurgicale qui nécessite une intervention chirurgicale. Et une réanimation doit être faite. Et si par malheur le malade tombe dans des mains d'un médecin inexpérimenté cette maladie peut entrainer une conséquence fatale, qui est la mort».

La protection des aliments commercialisés en cette période de la saison pluvieuse doit être une préoccupation nationale. Les vendeurs de ces produits doivent être conscients que la vie et la santé de plusieurs personnes sont entre leurs mains. Donc ils doivent à tous prix éviter que les microbes s'infiltrent dans les aliments qu'ils vendent. C'est pourquoi nous les conseillons vraiment. «Il y ait une protection adéquate des aliments pour éviter ces types différentes maladies», A-t-il conclut.