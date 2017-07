Cameroun: Dérapage médiatique sur "Vision 4" - Le Communiqué de Mandela Center

Mandela Center porte à l'attention de la communauté nationale et internationale Qu'en date du 25 juillet dernier au cours d'une émission à grande écoute «Tour d'Horizon » diffusée de lundi à vendredi de 10h30 à 12h sur la chaine de télévision « Vision 4 », le journaliste Ernest OBAMA et par ailleurs Directeur Général de ladite chaine, a tenu, en fin d'émission, des propos d'une extrême gravité qui suscitent des indignations au sein de l'opinion;

Que pour rafraîchir les mémoires, il convient de citer un extrait de ce brûlot: "J'avais aussi un petit message pour le Délégué Général à la Sûreté Nationale: Monsieur le Délégué, il y a 3 ou 4 Camerounais qui sont à l'étranger, qui ternissent l'image du pays (... ). La solution est simple: Ces personnes sont identifiées. Je ne veux pas demander qu'on lance le djihad contre des personnes, mais tous les gens qui sont des amis [amis Facebook] de ces personnes-là doivent être soit interpelés, soit convoqués. (Jean-Jacques Ze, vous voyez un peu de quoi je parle). Et tout le monde connaît ces personnes. C'est 4 personnes. 4, pas plus. (... ). Ca ne peut pas continuer comme ça.

Ou on est dans un Etat de droit, ou on est alors dans la barbarie, et chacun achète sa machette comme Francis BONGA... Comme Martial OWONA (... ) » ; Que l'illuminé s'est érigé subitement en donneur de leçons et de cours de journalisme à ses confrères : «(... ) C'est à l'école de journalisme, quand on nous donnait des cours, le mauvais exemple en matière de journalisme. C'est là que j'ai connu qu'il y a un NDZANA SEME. On n'est pas de la même époque »; Qu'il s'agit là clairement d'un appel à la haine et à la déstructuration sociale comme on a vécu en 1994 avec la radio des « Mille Collines » au Rwanda; Que ces propos, d'une extrême gravité, sont contraires au Code de déontologie des journalistes qui stipule clairement que « Le journaliste reconnaît que la défense du droit à l'information ne l'autorise pas à attenter aux autres droits des citoyens.

Il s'engage à respecter les principes et les règles établis dans le Code de Déontologie ». Que les Canons et fourches caudines de ce beau métier de Théophraste Renaudot qu'est le journalisme sont ainsi mis à rude épreuve au Cameroun; Qu'en s'arrogeant la toge du ministère public, le Directeur de cette chaine de télévision piétine les «droits fondamentaux » de l'homme notamment la liberté d'expression reconnus par la Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant Constitution, la Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale modifiée et complétée par la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 et tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'Homme dont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée le 10 décembre 1948 par une résolution des Nations-Unies;

Eu égard à tout ce qui précède, Mandela Center

1. S'inquiète vivement du silence des autorités politiques etjudiciaires sur ce genre de dérive qui n'honore point cette noble profession;

2. Interpelle, à haute intelligible voix, la conscience et la responsabilité historique des organes de régulation des médias au Cameroun notamment le ministère de la Communication, le Conseil National de la Communication (CNC), l'Union de la presse francophone (UPF-Cameroun), l'Union des journalistes du Cameroun (UJC), le Conseil camerounais des médias (CCM), les associations de journalistes par thématique;

3. Exige de l'auteur de ce dérapage médiatique des excuses publiques

Pour toute information complémentaire, bien vouloir nous contacter aux adresses suivantes :

Email : mandelacenter2@gmail.com

ou comptoirasssitancejudiciaire@gmail.com

ou solutionscameroun@gmail.com

Tél. : (00237) 679 79 81 80 / 678 912 205 / 699 25 87 77

Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2017

Le Secrétaire Exécutif Permanent du CAJ

Jean Claude Fogno