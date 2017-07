Congo-Kinshasa: Réussite des zones économiques spéciales - Les points focaux invités à s'impliquer

Le développement industriel de la RDC passe, entre autres, par la mise en œuvre du projet zones économiques spéciales. Pour ce faire, des efforts doivent être fournis dans le sens d'avancer les choses.

La réussite des Zones économiques spéciales (ZES) en RDC dépend de l'implication totale de ses différents points focaux. Tel est le credo du chargé de missions de l'Agence des zones économiques spéciales (AZES), Auguy Bolanda. Il l'a fait savoir à l'occasion de l'atelier organisé à l'attention de différents points focaux, identifiés au sein de l'administration publique et dans le secteur privé. Question de les impliquer dans la mise en œuvre des zones économiques spéciales à travers la RDC. La salle de réunions de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a servi de cadre à l'organisation de cet atelier.

Pour Auguy Bolanda, les zones économiques spéciales doivent travailler avec d'autres structures de l'administration publique pour espérer réussir les missions leur assignées. « Les zones économiques spéciales ne sont pas une panacée. Leur réussite dépend de l'implication des points focaux », a-t-il déclaré.

Dans sa communication de circonstance, le représentant du ministre de l'Industrie a indiqué que le gouvernement a décidé de baser sa stratégie de développement sur la création et la promotion des zones économiques spéciales à travers le pays, en vue de l'atteinte de son émergence à l'horizon 2030. Une stratégie dont l'objectif est de rééquilibrer le développement du pays et de résoudre deux obstacles majeurs qui freinent le décollage économique. Notamment le manque d'infrastructures de base appropriées pour soutenir l'industrialisation et le climat des affaires qui ne permet pas la compétitivité du secteur privé congolais.

« Pour le gouvernement, les ZES permettront de mettre en place des industries de transformation, en particulier dans le secteur de l'agro-industrie et des industries industrialisantes ou structurantes, qui constituent le socle du progrès social et de l'émergence économique de notre pays », a-t-il déclaré.

Paraphrasant le président de la République, il a insisté sur le fait que la RDC puisse produire ce que ses habitants consomment. Ce qui, selon lui, pourra réduire autant que possible les importations dans le domaine agro-alimentaire.

Parmi les inquiétudes manifestées au cours des échanges, l'on note l'impatience de certains opérateurs économiques de voir l'effectivité de la zone économique spéciale pilote de Maluku (Kinshasa) dont l'initiative date de 2009. « On ne peut pas comprendre que pendant près de dix ans, le projet Zones économiques spéciales n'est toujours pas concrétisé. La RDC a intérêt à matérialiser le projet, car elle est appelée à jouer un rôle de premier rang dans la région. Etant le seul pays d'Afrique entouré de 9 frontières nationales, la RDC doit profiter de son avantage géostratégique par le développement de ce projet vital », s'est indigné un participant qui a requis l'anonymat.

À travers le monde, les ZES sont connues à travers le monde pour leurs capacités à favoriser l'attrait massif des capitaux étrangers mais aussi les investissements locaux. Pourtant, ce résultat n'est rendu possible qu'avec l'octroi des incitations fiscales et douanières, des facilitations administratives et de la mise à disposition des infrastructures appropriées ainsi d'un foncier sécurisé en faveur des investisseurs privés.

L'Agence des zones économiques est un établissement public à caractère administratif et technique, créé par le décret n° 15/007 du 14 avril 2015. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placée sous tutelle du ministère ayant l'industrie dans ses attributions. L'Azes a pour mission d'assurer l'administration, la régulation, le contrôle ainsi que le suivi des activités ayant trait à l'aménagement et à la gestion des zones économiques spéciales en RDC.

Entre autres missions, elle octroie le statut de ZES à des sites sélectionnés à cet effet et signe le contrat d'aménagement avec les aménageurs privés.

Le projet des ZES rentre dans le cadre de la vision du gouvernement de doter le pays des infrastructures industrielles par la mise en place des mesures incitatives fiscales et administratives, susceptibles de favoriser l'implantation des projets d'investissements nationaux et l'attrait des investissements directs étrangers.