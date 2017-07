Congo-Kinshasa: Appuis budgétaires - Le carton rouge de la Banque mondiale

Après le refus poli du FMI d'accorder des appuis budgétaires au gouvernement Tshibala vient le tour de la Banque qui classe la RDC dans le rang des pays africains où la qualité des politiques publiques, autrement dit la gouvernance, fait défaut. Avec cet indice sombre, la RDC ne peut donc s'attendre à grand-chose de la Banque mondiale concernant les appuis budgétaires attendus par Kinshasa.

Décidément, les astres ne sont pas favorables au Premier ministre Bruno Tshibala. Depuis sa prise des fonctions, de mauvaises nouvelles s'accumulent au point que d'aucuns s'interrogent s'il peut encore disposer de ressorts pour remplir sa mission régalienne à la tête du gouvernement.

L'on se souvient encore de ce refus du Fonds monétaire international d'accorder des crédits budgétaires à la RDC dans le cadre du soutien à sa balance des paiements. Répondant, dans sa lettre du 29 juin 2017, au gouvernement congolais, la directrice générale du FMI avait posé le préalable d'une « trajectoire crédible vers la stabilité politique » pour ouvrir les vannes du FMI à la RDC. Un prérequis qui va pratiquement doucher toutes les prétentions du gouvernement.

Mauvaises nouvelles de Washington

Et, comme si cela ne suffisait pas, la Banque mondiale(BM) vient d'enfoncer le clou en limitant toutes les chances de la RDC de bénéficier de nouveaux financements de son guichet concessionnel. En effet, la BM vient de publier, depuis son siège de Washington, un rapport dans lequel il constate que pour 38 des 54 pays du continent, la qualité des politiques et des institutions nationales a reculé. Or ce rapport sert de base à l'allocation des prêts et dons aux pays africains les plus pauvres.

Reconnaissant que la qualité des politiques et des institutions se sont renforcées dans certains pays, la BM, qui partage avec le FMI la dénomination d'institutions de Bretton Woods, regrette que le nombre de pays ayant vu leur note globale se détériorer soit de plus en plus important.

Avec une diminution de 0,3 point, le Mozambique et le Soudan du Sud enregistrent la plus grande baisse de leurs notes globales CPIA. La baisse de 0,2 point de la note du Zimbabwe - qui annule la hausse de 0,2 point enregistrée par le pays en 2015 - est due en partie au manque de prudence fiscale du pays et au financement du déficit budgétaire par la banque centrale. Dans le classement établi, la RDC est classée dans les rangs des pays africains qui ont connu un net recul en termes de gouvernance, affichant un recul de 0,1.

Pour les habitués des couloirs de la BM, ce rapport est à la gouvernance ce qu'est le Doing business pour le climat des affaires, publié annuellement par la Société financière internationale (IFC), filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Intitulé : « Evaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique (CPIA) », la dernière mouture du rapport décrit un état des lieux préoccupant de la gestion économique, des politiques structurelles et d'inclusion sociale ainsi que du secteur public dans certains pays du continent.

« En effet, même si certains pays continuent d'afficher de bons résultats comme le Rwanda, le Sénégal ou encore le Kenya, il est indéniable que la situation tend à se détériorer, ce qui indique que les réformes des politiques et des institutions sont trop lentes » indique le document.

Les pays dont la qualité de la politique et des institutions a globalement souffert présentent un point commun, à savoir la dégradation de la gestion macroéconomique, due en partie au recul de la performance de la politique monétaire et de change, ainsi que de la politique budgétaire et d'endettement.

« Cette situation s'explique par la conjoncture défavorable qui exacerbe les faiblesses macroéconomiques de certains pays », soulignent les auteurs du rapport. Dans cette catégorie, l'on retrouve le Nigeria, première économie du continent en proie à une récession économique, le Congo-Brazzaville, le Burundi et le Zimbabwe.

Quelles conséquences pour la RDC ?

Même si ce rapport n'est pas bien connu du grand public, ses conclusions pèsent dans l'orientation de la politique de crédit de la BM. Il est prouvé que ce rapport est décisif dans la clef de répartition des aides financières aux pays les plus pauvres, d'autant que la CPIA mesure les capacités des États à asseoir des institutions et des politiques favorables au développement inclusif. En effet, ce rapport est un indice sérieux de la gestion d'un Etat et de sa capacité à répondre aux exigences qu'imposent les crédits sur le plan international.

« Nous analysons la qualité des institutions en place pour mettre en œuvre les réformes. Par exemple, si un pays qui veut combattre la corruption crée une agence indépendante dédiée à cela, c'est un signe de sérieux. En revanche, si cette agence ne dispose d'aucun pouvoir ou moyen, nous prenons cela comme un manque de volonté », explique l'économiste en chef pour l'Afrique à la Banque mondiale, Albert Zeufack.

Malheureusement, pour la RDC, le rang à lui attribué par la Banque mondiale traduit, une fois de plus, tout le désastre qui s'abat sur l'appareil économique congolais. Le désordre dans lequel baignent les finances publiques, le laxisme dans la mise en œuvre de la politique économique et l'absence de visibilité dans la conduite de l'Etat sont autant de critères qui laissent planer un doute sur la qualité des institutions et de politiques publiques en RDC.

C'est un mauvais signal pour les bailleurs des fonds. Et par ce temps de vaches maigres où les finances publiques frôlent le rouge, le rapport de la BM réduit sensiblement les marges de la RDC de prétendre à divers appuis budgétaires.

Comme le FMI, la BM s'est engagée sur la même voie. La terre serait-elle déjà en train de se dérober sous les pieds de Bruno Tshibala ? En tout cas, du côté des bailleurs des fonds, la RDC n'inspire pas confiance autant dans sa stabilité que dans sa gestion. Triste nouvelle.