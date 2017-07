Congo-Kinshasa: Après l'épisode Kyungu, la reddition du chef Maï-Maï Sheka suscite des interrogations

Constituée en 2009, la Nduma Defense of Congo que dirigeait Ntabo Ntaberi se voulait au départ la protectrice de la communauté nyanga, dans le territoire de Walikale. Alors basé dans le groupement de Ihana, il combattait les troupes des rebelles hutu rwandais du FDLR et avait même été affublé du surnom de «Sauveur du Walikale».

À le suivre de près dans son activisme armé, cela fait déjà près de trois ans que « Guidon », l'adjoint de Sheka au sein de NDC, a fondé une dissidence au sein du mouvement, le «Nduma defense of Congo - rénové». L'influence du chef rebelle s'était alors réduite et son adjoint était parti avec bon nombres de ses hommes.

Toutes ces questions soulevées ne trouvent pas encore des réponses parce qu'il y a peu, en octobre 2016, un autre chef rebelle, en la personne de Gédéon Kyungu, à la tête de la milice Bakata Katanga, condamné à mort et en cavale depuis 5 ans, s'était lui-même rendu. Une reddition qui a fait parler d'elle, puisqu'en lieu et place de la Justice, c'était une scène surréaliste vécue dans le chef-lieu du Haut Katanga. La réapparition surprise du milicien Gédéon Kyungu et d'une centaine de ses hommes à Lubumbashi a été célébrée. Chants, danses, discours... il faut dire que l'événement a été présenté comme une victoire par le gouverneur de province.

Chef de la rébellion Nduma Defense of Congo (NDC), Sheka est visé par un mandat d'arrêt en République démocratique du Congo pour «crime contre l'humanité», «viols» et «pillages» par le gouvernement congolais. Il figure également sur la liste des personnalités congolaises soumises à des sanctions par le Conseil de sécurité des Nations unies.

